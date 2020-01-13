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Российская газета

Обнародовано новое видео ракетных стрельб в Черном море

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Министерство обороны РФ обнародовало новые видеоролики совместных учений ВКС и ВМФ России в акватории Черного моря. На них показан детальный пуск крылатых ракет из берегового комплекса "Утес".

В аннотации говорится, что БРК совершили два ракетных пуска по морским целям в ходе маневров Черноморского и Северного флота у берегов Крыма.

"После фиксирования поражения условного противника ракетами одна из них была перехвачена и уничтожена ракетой "воздух - воздух", выпущенной истребителем Су-30СМ. Другая была поражена ракетой системы ПВО "Штиль" с борта фрегата "Адмирал Макаров", - подчеркнули в ведомстве.

На других кадрах видны залпы с катеров "Ивановец" и "Набережные Челны", которые произвели пуски противокорабельных ракет "Москит".

Напомним, что 9 января в Черном море прошли учения, в которых участвовала подводная лодка "Колпино", свыше 30 кораблей, а также 40 самолетов, вертолетов и беспилотников. В ходе маневров истребителями МиГ-31К проведены ракетные стрельбы гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдали за ракетными стрельбами с борта крейсера "Маршал Устинов".



Николай Грищенко

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Кинжал БР
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