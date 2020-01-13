Поставщик деталей Boeing 737 MAX уволит почти три тыс. сотрудников

Компания Spirit AeroSysytems, занимающаяся поставкой деталей для самолетов Boeing 737 MAX, сократит и переквалифицирует почти 2,8 тыс. своих сотрудников на своем предприятии в штате Канзас, США, из-за приостановки производства самолета. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в субботу, 11 января.

«Это решение позволяет компании Spirit выровнять свою структуру затрат в соответствии с приостановкой производства, и после этого Spirit ожидает, что уровень производства будет ниже показателей 2019 года», — пояснили в руководстве Spirit.

Отмечается, что компания еще не получала от Boeing информации о сроках приостановки производства 737 MAX. У Spirit имеется около 100 деталей самолета на своих складах. Boeing также располагает еще несколькими сотнями самолетов, которые еще не доставлены своим покупателям.

Компания Spirit AeroSystems производит почти 70% конструкции 737 MAX. В частности, фирма делает весь фюзеляж, реверсоры тяги, пилоны двигателя и компоненты крыла. Доходы от производства 737 MAX составляли почти 50% от годового заработка фирмы.

Также 11 января стало известно, что многие сотрудники Boeing выражали сомнение касательно надежности некоторых систем в 737 MAX.

В декабря прошлого года Boeing заявил о приостановке производства самолетов 737 MAX с января 2020 года из-за переноса сертификации лайнера на 2020 год.

В октябре Boeing выдала запрет на полеты почти 50 лайнеров 737 MAX из-за найденных в них трещин. Ранее глава Boeing Деннис Мюленбург был освобожден от должности председателя совета директоров на фоне двух авиакатастроф самолетов Boeing 737 MAX. Мюленбург пообещал, что после многочисленных доработок и тестирований в программном обеспечении 737 MAX станет одним из самых безопасных самолетов.