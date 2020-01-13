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В США признали Су-57 небоеспособным

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Источник изображения: Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и не готов к полномасштабной войне с высокотехнологичным противником вроде США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет The National Interest.

Среди основных проблем российского боевого самолета американский журнал признал, в частности, недостаточное финансирование, затягивание разработки, отсутствие многосерийного производства и штатных двигателей второго этапа, а также неполные системы вооружения и управления истребителя.

Издание отмечает, что в настоящее время российский парк тактической авиации насчитывает около одной тысячи самолетов, среди которых нет ни одного серийного истребителя пятого поколения, тогда как соответствующий американский парк включает примерно три тысячи самолетов, в том числе сотни истребителей пятого поколения.

В январе 52 единицы F-35A Lightning II 388-го и 419-го крыльев Военно-воздушных сил (ВВС) США на авиабазе Хилл в штате Юта выполнили упражнение «Слоновья прогулка», предполагающее последовательный взлет всех данных истребителей.

В декабре 2019 года потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

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Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
F-35A
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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