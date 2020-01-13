Минобороны России обвинило капитана американского эсминца в нарушении «ПДД»

Заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем USS Farragut в Аравийском море не соответствует действительности. Об этом заявили в российском Минобороны.

Отмечается, что эсминец США пересек курс российского корабля, а сам американский экипаж действовал непрофессионально. В ведомстве отметили, что конвенцией о международных правилах предупреждения столкновении судов в море 1972 года определено, что если суда идут пересекающимися курсами, то уступить дорогу должно то судно, которое имеет помеху справа.

«Таким образом, именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигавшегося впереди российского военного корабля, 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса», - сказали в Минобороны.

По данным российского ведомства, непрофессиональные действия экипажа эсминца США «являются сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания».

Ранее американские военные заявили, что российское судно приблизилось к эсминцу USS Farragut на опасное расстояние и отказывалось изменить курс.