«Ильюшин» перенёс поставку двух Ил-76МД-90А на 2020 год

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Поставка двух из пяти планировавшихся к передаче в 2019 году военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А перенесена на 2020 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как пояснил источник агентства, в прошлом году из пяти запланированных самолетов было передано всего три, передача двух перенесена на этот год. Задержка связана с несвоевременным поступлением комплектующих от предприятий кооперации. О каких именно комплектующих идет речь, источник не уточнил.

Военно-транспортной авиации поставлены только три самолета из пяти запланированных, поставка двух оставшихся перенесена на 2020 год

приводит агентство слова источника.

В пресс-службе "Ильюшина" подтвердили задержку с передачей двух Ил-76МД-90А по причине незавершенности испытаний ряда новых покупных комплектующих, используемых в составе самолетов. В компании заверили, что оба "Ила" будут поставлены в первом квартале этого года. Кроме этого, "Ильюшин" в этом году должен передать Минобороны еще шесть Ил-76МД-90А.

Всего же российское военное ведомство планирует закупить до 2030 года свыше 100 данных самолетов, а также созданных на их базе перспективных топливозаправщиков Ил-78МД-90А.

Тяжёлый военный транспортник Ил-76МД-90А представляет собой глубокую модернизацию самолёта Ил-76МД. Новые Ил-76МД-90А в отличие от строевых Ил-76МД оснащены двигателями ПС-90А-76 тягой до 14,5 тонны вместо "штатных" Д-30КП2 тягой до 12 тонн. Самолет получил новое крыло и "стеклянную" кабину: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. У Ил-76МД-90А возросла грузоподъемность до 60 тонн и дальность доставки десанта и грузов - до 5000 км.