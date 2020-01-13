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Известия.ru

Российским вертолетоносцам решили дать имена от «Мистралей»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Первые отечественные универсальные десантные корабли (УДК) получат названия «Севастополь» и «Владивосток». Такое решение принял Главный штаб Военно-морского флота, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе в субботу, 11 января.

«Главный штаб ВМФ решил назвать первые российские УДК «Севастополь» и «Владивосток». Ранее такие названия были присвоены двум вертолетоносцам типа «Мистраль», заказанным у Франции», — рассказал собеседник информагентства.

Вместе с тем, в Военно-морском флоте пока от официальных комментариев воздержались.

В ноябре 2019 года источники ТАСС в кораблестроительной отрасли сообщили, что первые российские УДК планируется заложить в мае на судостроительном заводе «Залив» (Керчь, Республика Крым). Корабли получат следующие тактико-технические характеристики: водоизмещение — 25 тыс. тонн, максимальная длина - около 220 метров, авиагруппа - более 20 тяжелых вертолетов. Один УДК сможет перевозить до 900 морпехов и получит доковую камеру для десантных катеров.

17 сентября 2019 года стало известно, что аналоги вертолетоносцев заложены в госпрограмму вооружений до 2027 года. При этом ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее заявил, что российские судостроители способны строить вертолетоносцы и при наличии интереса зарубежных заказчиков готовы их продавать.

В 2011 году Россия заключила с Францией контракт на строительство двух вертолетоносцев типа «Мистраль» — «Владивостока» и «Севастополя». В 2015 году Париж разорвал контракт и отказался передавать корабли Москве. В качестве причины была названа ситуация на Украине.

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Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Залив СЗ
Персоны
Мантуров Денис
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