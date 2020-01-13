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Известия.ru

Покинувший пост глава Boeing не получит «золотой парашют»

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Pool/Jim Young

Ушедший в отставку глава американской корпорации Boeing Деннис Меленберг не получит выходное пособие, известное как «золотой парашют», пишет в субботу, 11 января, CNN.

Тем не менее он сохранит свои акции, опционы и другие активы на сумму примерно $80 млн.

Ранее он был освобожден от должности председателя совета директоров из-за двух крушений авиалайнеров Boeing 737 MAX из-за проблем с бортовыми системами. Его с 13 января заменит Дэвид Кэлхун.

Согласно данным «Газеты.ру», денежные потери Меленберга составят $39 млн.

«Руководители Boeing должны уходить в наручниках, а не с миллионами долларов», — отреагировала на новость Сифора Курия, которая потеряла своего отца в одном из крушений.

Авиалайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение в октябре 2018 года во время вылета из Джакарты. В итоге погибли 189 человек.

В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян.

В декабре Boeing сообщила о планах с января 2020 года приостановить производство самолетов 737 MAX в связи с переносом сертификации самолета на следующий год.

На текущей неделе газета The New York Times опубликовала переписки сотрудников компании Boeing, в которых те выражали сомнения касательно надежности некоторых систем самолетов 737 MAX еще до авиакатастроф.

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Страны
Индонезия
Россия
США
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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