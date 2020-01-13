Роухани пообещал устранить дефекты систем ПВО после сбитого самолета

Президент Ирана Хассан Роухани заявил о необходимости устранить недостатки систем противовоздушной обороны после того, как иранцы по ошибке сбили украинский лайнер. Об этом сообщает «РИА Новости» в субботу, 11 января.

«Также необходимо устранить все слабые точки комплексов противовоздушной обороны, принять необходимые меры, чтобы никогда такие катастрофы не повторялись», — заявил Роухани.

Ранее в этот же день он выразил сожаление за ошибочную атаку по украинскому самолету. Кроме того, Роухани пообещал продолжить расследовать и наказать виновных в этой трагедии

Boeing 737 потерпел потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек, среди которых граждане Ирана, Канады, Великобритании, Украины, Германии и Афганистана. 9 января американские СМИ, а также премьер-министры Канады и Великобритании заявили, что иранская ракета «земля–воздух» могла случайно попасть в лайнер.

Изначально Иран категорически отрицал версию американской прессы. Однако утром 11 января глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран сбил украинский самолет из-за ошибки. Оказалось, что иранские военные приняли украинский Boeing 737 за вражеский самолет.