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Известия.ru

Роухани пообещал устранить дефекты систем ПВО после сбитого самолета

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Президент Ирана Хассан Роухани заявил о необходимости устранить недостатки систем противовоздушной обороны после того, как иранцы по ошибке сбили украинский лайнер. Об этом сообщает «РИА Новости» в субботу, 11 января.

«Также необходимо устранить все слабые точки комплексов противовоздушной обороны, принять необходимые меры, чтобы никогда такие катастрофы не повторялись», — заявил Роухани.

Ранее в этот же день он выразил сожаление за ошибочную атаку по украинскому самолету. Кроме того, Роухани пообещал продолжить расследовать и наказать виновных в этой трагедии

Boeing 737 потерпел потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек, среди которых граждане Ирана, Канады, Великобритании, Украины, Германии и Афганистана. 9 января американские СМИ, а также премьер-министры Канады и Великобритании заявили, что иранская ракета «земля–воздух» могла случайно попасть в лайнер.

Изначально Иран категорически отрицал версию американской прессы. Однако утром 11 января глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран сбил украинский самолет из-за ошибки. Оказалось, что иранские военные приняли украинский Boeing 737 за вражеский самолет.

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Страны
Афганистан
Великобритания
Германия
Иран
Канада
США
Украина
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
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