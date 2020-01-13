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ТАСС

Полк в Ленобласти с новейшей системой С-400 "Триумф" заступит на дежурство в феврале

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Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

В настоящее время боевые расчеты проводят техобслуживание зенитных ракетных дивизионов и пункта боевого управления, а также проверяют работу узлов и агрегатов системы С-400

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Очередной ракетный полк в Ленинградской области, получивший в конце прошлого года новейшую зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", заступит на боевое дежурство в середине февраля. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Западного военного округа.

"Заступление новой системы С-400 "Триумф" на боевое дежурство спланировано на середину февраля", - отметили в округе.

В настоящее время боевые расчеты проводят подготовку к заступлению на дежурство, техническое обслуживание зенитных ракетных дивизионов и пункта боевого управления. Проверяется функционирование узлов и агрегатов системы С-400.

Уточняется, что зенитчики прошли переобучение в учебном центре подготовки специалистов зенитных ракетных войск в Гатчине Ленинградской области. Во время приема системы у представителей завода-изготовителя на полигоне "Капустин Яр" (Астраханская область) боевые расчеты полка провели боевые стрельбы по гиперзвуковым мишеням "Фаворит".

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Уничтожает любые воздушные цели противника в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

В новость внесены изменения (08:44 мск) - добавлены подробности.

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Страны
Россия
Продукция
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
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