ВМС США обвинили российский корабль разведки «Иван Хурс» в «опасном сближении»

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ВМС США обвинили российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в совершении "опасного сближения" с американским эсминцем USS Farragut (DDG-99) в северной части Аравийского моря. Американский эсминец обеспечивал боевое охранение атомного авианосца "Гарри Трумэн". Об этом заявило командование 5-го оперативного флота США.

Российский корабль в четверг совершил агрессивный маневр в отношении американского ракетного эсминца в северной части Аравийского моря. "Фаррагут" действовал в составе авианосной ударной группы авианосца "Гарри Трумэн", когда российский разведывательный корабль "Иван Хурс" приблизился к эсминцу сзади

- говорится в сообщении.

В свою очередь в российском Минобороны опровергли обвинения американской стороны, заявив, что никакого нарушения со стороны корабля разведки "Иван Хурс" не было, а именно американский эсминец нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море.

Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место "опасном" сближении российского корабля с эсминцем "Фаррагут" в Аравийском море не соответствует действительности. Именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигавшегося вперед российского военного корабля, 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса

- заявили в Минобороны

В военном ведомстве обвинили американских моряков в непрофессионализме и сознательном нарушении международных норм безопасности мореплавания.

Конвенцией о международных правилах предупреждения столкновения судов в море от 1972 года, правилом № 15 ("Ситуация пересечения курсов) определено: "когда два судна с механическими двигателями идут пересекающимися курсами так, что возникает опасность столкновения, то судно, которое имеет другое на своей правой стороне, должно уступить дорогу другому судну и при этом должно, если позволяют обстоятельства, избегать пересечения курса другого судна у него по носу"