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Известия.ru

Эсминец ВМС США опасно сблизился с кораблём ВМФ России

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Министерство обороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США нарушил правила предупреждения столкновения судов в Аравийском море. USS Farragut находился слева от движущегося корабля ВМФ РФ. Американский эсминец совершил манёвр на пересечение курса. В Минобороны считают, что экипаж USS Farragut сознательно нарушил нормы безопасности. Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв манёвр, который позволил предотвратить столкновение с кораблём-нарушителем.

Министерство обороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США нарушил правила предупреждения столкновения судов в Аравийском море. USS Farragut находился слева от движущегося корабля ВМФ РФ. Американский эсминец совершил манёвр на пересечение курса. В Минобороны считают, что экипаж USS Farragut сознательно нарушил нормы безопасности. Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв манёвр, который позволил предотвратить столкновение с кораблём-нарушителем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
Минoбороны РФ
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