Эсминец ВМС США опасно сблизился с кораблём ВМФ России

Министерство обороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США нарушил правила предупреждения столкновения судов в Аравийском море. USS Farragut находился слева от движущегося корабля ВМФ РФ. Американский эсминец совершил манёвр на пересечение курса. В Минобороны считают, что экипаж USS Farragut сознательно нарушил нормы безопасности. Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв манёвр, который позволил предотвратить столкновение с кораблём-нарушителем.

Министерство обороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США нарушил правила предупреждения столкновения судов в Аравийском море. USS Farragut находился слева от движущегося корабля ВМФ РФ. Американский эсминец совершил манёвр на пересечение курса. В Минобороны считают, что экипаж USS Farragut сознательно нарушил нормы безопасности. Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв манёвр, который позволил предотвратить столкновение с кораблём-нарушителем.