Опубликовано видео сближения кораблей России и США в Аравийском море

В Сети появилось видео «опасного сближения» кораблей ВМФ России и ВМС США в Аравийском море.

Инцидент произошел 9 января. Американские СМИ со ссылкой на представителей 5-го флота сообщили, что российское судно якобы приблизилось к эсминцу «Фаррагут» на расстоянии 60 м, при этом проигнорировав сигналы об опасном сближении и якобы изменив курс только в последний момент.

Минобороны РФ опровергло данные утверждения и указало, что именно американский корабль грубейшим образом нарушил международные правила безопасности мореплавания, совершив маневр на пересечение курса российского корабля.

На опубликованных телеканалом «Звезда» кадрах видно, что курсы двух кораблей пересеклись.

В российском военном ведомстве напомнили США, что в подобном случае, согласно нормам по предупреждению столкновений на море, судно, которое имеет другое на своей правой стороне, должно уступить дорогу и постараться избежать пересечения курса.

Столкновения удалось избежать только благодаря профессиональным действиям российских моряков.

Подобные инциденты с опасными действиями флота США происходят не впервые. В июне крейсер Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс российского противолодочного корабля «Адмирала Виноградова», пройдя в 50 м от него. При этом пользователи соцсетей высмеяли поведение американских моряков.