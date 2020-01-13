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Российская газета

Минобороны РФ: Эсминец США нарушил правила судовождения

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Источник изображения: wikipedia.org

Капитан американского эсминца Farragut сознательно и грубо нарушил международные правила судовождения, совершив маневр на пересечение курса российского корабля. Инцидент произошел 9 января в Аравийском море.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в международных правилах предупреждения столкновения судов в море от 1972 года говорится, что когда два судна идут пересекающимися курсами, то корабль, имеющий на своей правой стороне другое судно, должен уступить дорогу.

Таким образом, именно американский эсминец, находясь слева по курсу от двигавшегося вперед российского военного корабля, грубейшим образом нарушил правила. Об этом свидетельствуют опубликованные в Twitter видеозаписи с борта корабля США.

"Непрофессиональные действия экипажа американского эсминца являются сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания", - подчеркивается в сообщении Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что команда российского военного корабля действовала профессионально и предотвратила столкновение с кораблем-нарушителем. Отметим, что ранее командование 5-го флота США распространило сообщение об опасном сближение с военным судном ВМФ России.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
Минoбороны РФ
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