В Эстонии открыли национальный центр управления воздушными операциями

Таллин. 10 января. ИНТЕРФАКС - В столице Эстонии в пятницу состоялась торжественная церемония открытия центра управления воздушными операциями.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства обороны, он уже с 1 января приступил к обеспечению совместно с аналогичными центрами в Латвии и Литве круглосуточного обеспечения неприступности воздушного пространства государств Балтии.

Ранее руководство наблюдением за воздушным пространством стран Балтии осуществлялось из центра в литовском городе Кармелава (Karmelava) в рамках единой балтийской системы BALTNET. Согласно запущенному в 1998 году проекту задачей BALTNET является наблюдение и контроль авиационного сообщения в воздушном пространстве региона Балтии. Решение об изменении структуры BALTNET и закрытии центра в Кармелава было принято на встрече министров обороны государств Балтии 24 мая 2018 года в литовской Клайпеде. В начале года в порядке ротации задачи международного центра контроля и предупреждения переняли национальные центры управления трех стран.

"Новая концепция мониторинга и контроля воздушного пространства обеспечивает непрерывную деятельность и дополнительную уверенность в ее надежности. Это означает, что, если что-то случится с одним центром, два оставшихся способны за очень короткое время взять на себя функции управления", - пояснили в главном штабе.

Все три центра посменно осуществляют круглосуточное наблюдение за воздушным пространством соответствующих территорий и в случае необходимости направляют информацию истребителям НАТО и обмениваются необходимыми для полетов данными.