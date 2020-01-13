Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей

Несмотря на определенные успехи в области импортозамещения, Украина по-прежнему остается монополистом по ремонту газотурбинных двигателей (ГТД) в России. Об этом пишет Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники на двух профильных российских предприятиях.

Портал отмечает, что, несмотря на формальный уход с российского рынка ряда украинских компаний, часть из них «продолжила свою работу, пускай некоторая — и в опосредованном виде». «При этом отдельные предприятия сохранили положение, близкое к монопольному», — уверяет издание.

В качестве примера Mil.Press FlotProm приводит ситуацию с «Борисфеном», который с 2014 по 2018 год выиграл более десяти конкурсов на работы по ГТД. Согласно данным «Коммерсантъ Картотека», уставный капитал упомянутой российской компании, составляющий 200 тысяч рублей, на 90 процентов оказался сформирован российским «Лосиным островом», а на 10 — украинским производителем ГТД «Мотор Сич». При этом уставный капитал «Лосиного острова», равняющийся 10 тысячам рублей, на 80 процентов принадлежит Вячеславу Богуслаеву, который, если судить по имени и фамилии, возглавляет и частично владеет «Мотор Сич».

Mil.Press FlotProm отмечает, что заказы на ремонт ГТД поступают от структур, связанных с Минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардией, а в соответствующих тендерах участвуют и другие российские компании, которые, в отличие от «Борисфена», не могут приобрести на Украине запчасти, необходимые для ремонта.

Портал также приводит комментарии председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева и президента «Объединенной судостроительной корпорации» Алексея Рахманова, отметивших необходимость импортозамещения в части ремонта ГТД.

В сентябре 2018 года российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что «вопрос зависимости от поставок [двигателей для боевых кораблей и вертолетов] с Украины закрыт и закрыт окончательно».