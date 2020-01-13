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Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Несмотря на определенные успехи в области импортозамещения, Украина по-прежнему остается монополистом по ремонту газотурбинных двигателей (ГТД) в России. Об этом пишет Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники на двух профильных российских предприятиях.

Портал отмечает, что, несмотря на формальный уход с российского рынка ряда украинских компаний, часть из них «продолжила свою работу, пускай некоторая — и в опосредованном виде». «При этом отдельные предприятия сохранили положение, близкое к монопольному», — уверяет издание.

В качестве примера Mil.Press FlotProm приводит ситуацию с «Борисфеном», который с 2014 по 2018 год выиграл более десяти конкурсов на работы по ГТД. Согласно данным «Коммерсантъ Картотека», уставный капитал упомянутой российской компании, составляющий 200 тысяч рублей, на 90 процентов оказался сформирован российским «Лосиным островом», а на 10 — украинским производителем ГТД «Мотор Сич». При этом уставный капитал «Лосиного острова», равняющийся 10 тысячам рублей, на 80 процентов принадлежит Вячеславу Богуслаеву, который, если судить по имени и фамилии, возглавляет и частично владеет «Мотор Сич».

Mil.Press FlotProm отмечает, что заказы на ремонт ГТД поступают от структур, связанных с Минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардией, а в соответствующих тендерах участвуют и другие российские компании, которые, в отличие от «Борисфена», не могут приобрести на Украине запчасти, необходимые для ремонта.

Портал также приводит комментарии председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева и президента «Объединенной судостроительной корпорации» Алексея Рахманова, отметивших необходимость импортозамещения в части ремонта ГТД.

В сентябре 2018 года российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что «вопрос зависимости от поставок [двигателей для боевых кораблей и вертолетов] с Украины закрыт и закрыт окончательно».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Мотор Сич
МЧС
ОСК
Росгвардия
Персоны
Богуслаев Вячеслав
Борисов Юрий
Гутенёв Владимир
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3 комментария
№1
13.01.2020 00:33
Цитата, q
несмотря на формальный уход с российского рынка ряда украинских компаний, часть из них «продолжила свою работу, пускай некоторая — и в опосредованном виде».
Если нельзя, но очень хочется...
0
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№2
13.01.2020 00:56
Цитата, q
Несмотря на определенные успехи в области импортозамещения, Украина по-прежнему остается монополистом по ремонту газотурбинных двигателей (ГТД) в России.

"Постой паровоз, не стучите колеса ..."(ц) Обо что речь идет?

Такое осчущение, что "королей я путаю с тузами и с дебютом путаю дуплет"(ц)

Цитата, q
В сентябре 2018 года российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что «вопрос зависимости от поставок [двигателей для боевых кораблей и вертолетов] с Украины закрыт и закрыт окончательно».
Борисов обо что говорит?  - Прально, про корабельные и вертолетные.

Цитата, q
а на 10 — украинским производителем ГТД «Мотор Сич». При этом уставный капитал «Лосиного острова», равняющийся 10 тысячам рублей, на 80 процентов принадлежит Вячеславу Богуслаеву, который, если судить по имени и фамилии, возглавляет и частично владеет «Мотор Сич».
А здесь обо что речь? - Неужели так трудно догадаться?

Правильно говорит товарищ:
Цитата, BorSch сообщ. №1
Если нельзя, но очень хочется...

Осталось только понять, а на "ленте.вру" врубаются?
Или главное "воздух испортить"?
-1
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№3
13.01.2020 07:54
Цитата
В сентябре 2018 года российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что «вопрос зависимости от поставок [двигателей для боевых кораблей и вертолетов] с Украины закрыт и закрыт окончательно».
Ну вот..., а вы всех собак вешаете на Рогозина )
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