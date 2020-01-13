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Известия.ru

«Роскосмос» подал заявление в суд против Центра имени Хруничева

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Стоян Васев

«Роскосмос» подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы против Центра им. М.В. Хруничева, который входит в госкорпорацию. Об этом сообщается на сайте суда.

По данным картотеки, заявление было подано 10 января. Суть исковых требований не излагается.

В 2017 году «Роскосмос» выиграл дело против Центра Хруничева из-за аварии «Протона-М». Решением арбитражного суда Москвы разработчика и производителя ракеты-носителя обязали выплатить 3,2 млрд рублей компенсации за просрочку выполнения контракта. Позднее Центр Хруничева предложил госкорпорации заключить мировое соглашение.

Центр им. М.В. Хруничева — предприятие российской ракетно-космической промышленности, основной продукцией которого являются ракеты-носители «Протон» и разгонные блоки к ним. Согласно отчетности, предприятие несло убытки с 2007 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
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