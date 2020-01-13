США признали отставание в гиперзвуковой гонке от России и Китая

Американский эксперт рассказал, как США пытаются догнать Россию и Китай в сфере гиперзвукового оружия.

Авторитетный научный журнал Science опубликовал статью "На карту поставлена национальная гордость. Россия, Китай и США борются за создание гиперзвукового оружия". В этом обстоятельном аналитическом материале автор Ричард Стоун рассказывает, с какими трудностями сталкивается Америка при разработке новейшего оружия.

О маневренном гиперзвуковом оружии Пентагон начал мечтать еще на заре холодной войны. Однако все попытки его создать сворачивались, вспоминает авиакосмический инженер Марк Льюис. Уж слишком сложным и затратным был проект. Требовалось решить сразу три задачи: разработать двигатель, систему управления и обеспечить термостойкость аппарата. Как известно, на огромной скорости он нагревается до экстремальных температур.

В итоге из-за недофинансирования отрасли идею отложили в долгий ящик. Вернулось к ней Минобороны США относительно недавно. И теперь вкладывает в разработку миллиард долларов каждый год, испытывая оружия нескольких типов. Понятно, что подстегнули Пентагон к этому конкуренты в лице Китая и России.

У КНР уже есть планирующий боевой блок "Дунфэн-17". Россия располагает ракетой "Кинжал", разгоняющейся до 7 Махов и блоком "Авангард" с ошеломляющей скоростью в 27 Махов.

Авиационно-космический инженер Иэйн Бойд из Колорадского университета сравнивает нынешнюю ситуацию с лунной гонкой. "На карту поставлена национальная гордость", - подчеркивает он.

И эта новая гонка вооружений может разрушить все стратегические расчеты. В России гиперзвуковой комплекс с ядерным зарядом считают страховкой от перспективных американских систем уничтожения МБР, которые могут свести на нет ядерное сдерживание.

В Поднебесной гиперзвуковой планер называют "булавой убийцы". Под этим термином в китайском фольклоре подразумевают оружие, которое дает преимущества в борьбе с лучше вооруженным врагом, рассказывает старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике Ларри Ворцель.

Система ПРО США перед маневрирующими гиперзвуковым блокам практически бессильна. И неслучайно в New York Times назвало его "неудержимым". Тем не менее, инженер-материаловед Шари Фет уверена, что в будущем можно будет найти противодействие для этого оружия. Но для этого придется приложить немало усилий.

О том, насколько сложная это задача, свидетельствует пример из недавнего прошлого. В 1949 году США взялись за разработку двухступенчатой ракеты "Проект Бампер". Толко после четырех неудачных попыток удалось запустить ракету V-2, набравшей скорость в 6,7 Маха. Но это было лишь начало пути.

По словам Марка Льюиса в общей сложности американские ученые потратили 46 лет на создание рабочего гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя X-43a. Он обошелся в 230 миллионов долларов. НАСА оснастила им непилотируемый летательный аппарат, который был запущен в 2004 году.

Возникают при создании таких гиперзвуковых комплексов и другие проблемы.Как поясняет Льюис, ракета, которая несет планер, развивает гораздо большую скорость, чем гиперзвуковая крылатая ракета. Поэтому инженерам приходится использовать еще более термостойкие материалы. Зато маневрировать ему проще, поскольку у него нет прямоточного двигателя, весьма чувствителеного к тангажу и рысканию.

"Это превращается в подобие религиозного диспута на тему, что лучше: ракеты или воздушно-реактивные двигатели, - говорит Льюис. - Но окончательный ответ заключается в том, что нам нужно и то, и другое".

Вот только у США ни того ни другого нет. Хотя на проект ушло несколько десятилетий, работа велась урывками. В результате Америка лишилась всех преимуществ в сфере гиперзвуковых разработок. Аэродинамические трубы и другое испытательное оборудование устарело.

"Сегодня мы находимся дальше от запуска аппарата с обычным двигателем, чем 10 лет тому назад", - констатирует парадоксальную ситуацию Льюис.

Между тем в декабре гиперзвуковые комплексы "Авангард" заступили на боевое дежурство. А президент России Владимир Путин заявил, что страна первой в мире получила гиперзвуковое оружие.

На этом тревожном фоне конгресс США намерен выделить в этом году более миллиарда долларов на гиперзвуковые исследования. Создан научный консорциум.

Космический инженер Джонатан Погги из Университета Пердью уверяет, что работа над гиперзвуком активизировалась.

Сейчас его команда моделирует низкочастотные волны, которые "бьют по аппарату как молот".

Поскольку ставки растут, Пентагон подумывает засекретить все разработки в этой области.

Однако вопрос о беззащитности ПРО США перед новым оружием по-прежнему остается актуальным. И хотя военные спутники отслеживают вспышки, вызванные пусками баллистических и крылатых ракет, они вряд ли смогут удержать в поле зрения гиперзвуковой блок, отделившийся от носителя.

В связи с этим Пентагон планирует запустить на орбиту сотни маленьких спутников, способных улавливать источник теплового излучения, более холодного, чем ракетные ускорители.

Как сообщает директор проекта ПРО Центра стратегических и международных исследований Томас Карако, спутниковую сеть установят к 2030 году. И уже на ее основе можно будет создавать перехватчики гиперзвукового оружия. Правда, они должны обладать высокой маневренностью. Сейчас рассматриваются различные варианты. Не исключено, что ракетам предпочтут лазеры, пучки нейтральных частиц, сверхвысокие частоты и радиоволны.

Использованием направленной энергии для системы ПРО впервые США заинтересовались еще в 1980-е годы в рамках программы "Звездных войн". И вот спустя почти 40 лет Пентагон намерен вернуться к старым наработкам.

В заключении автор отмечает, что пока военные ищут способы защиты от гиперзвукового оружия, дипломаты и сторонники нераспространения думают о том, как его ограничить или даже запретить.

"Однако сейчас договоры о контроле над вооружениями выходят из моды. И поскольку Китай, Россия и Соединенные Штаты подстрекают друг друга, проводя одно громкое испытание за другим, гонка гиперзвуковых вооружений, вероятно, ускорится", - прогнозирует Ричард Стоун.

Олег Корякин