Войти
ТАСС

Роскосмос хочет взыскать более 12,8 млрд рублей с Центра Хруничева

404
0
0
Центр имени Хруничева
Центр имени Хруничева.
Источник изображения: Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Суть исковых требований не излагается

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Роскосмос намерен взыскать через суд с Центра имени М. В. Хруничева, который входит в госкорпорацию, более 12,8 млрд рублей. Об этом говорится в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.

Согласно ей, заявление было подано 10 января. Суть исковых требований не излагается.

В Роскосмосе не смогли предоставить ТАСС оперативный комментарий.

В 2017 году госкорпорация подавала в суд на предприятие, чтобы взыскать 1,2 млрд рублей неустойки по контракту от 2012 года на производство четырех ракет-носителей "Протон-М" для запуска различных космических аппаратов по федеральной программе. Тогда суд удовлетворил только часть исковых требований.

Центр имени М. В. Хруничева является производителем ракет-носителей "Протон", а также "Ангара". Предприятие, согласно отчетности, несло убытки с 2007 года. О финансовых проблемах оно объявило в конце 2013 года. В октябре 2019 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что впервые с 2006 года Центр Хруничева выйдет на чистую прибыль в 2024 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
16.10.2019
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
22.03.2019
Гендиректор Центра Хруничева назвал сумму долга предприятия
28.08.2018
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
30.07.2014
Диверсия космического масштаба
19.08.2013
Военпреды нужные и нелюбимые
04.09.2012
Не президентское дело
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.01 14:17
  • 10
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 13.01 14:12
  • 74
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 13.01 13:50
  • 3
Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой
  • 13.01 13:34
  • 23
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 13.01 13:26
  • 9
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 13:16
  • 8
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 13.01 13:10
  • 13
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 12:55
  • 1
Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков
  • 13.01 11:25
  • 1
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 13.01 11:06
  • 3
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 13.01 10:58
  • 19
Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО
  • 13.01 09:12
  • 2
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России
  • 13.01 08:19
  • 43
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 13.01 07:54
  • 3
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
  • 13.01 07:38
  • 3
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М