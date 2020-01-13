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Интерфакс-АВН

Президенты РФ и Египта обсудили ситуацию в Ливии с учетом совместного заявления лидеров России и Турции

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Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин
Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин во время встречи в Ново-Огарево, 13 февраля 2014 года.
Источник изображения: Михаил Метцель / ИТАР-ТАСС

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС - Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Ливии, Сирии, в регионе Персидского залива, а также вопросы сотрудничества в сфере ядерной энергетики.

"Продолжено обсуждение ситуации в Ливии, в том числе, с учетом принятого в ходе визита Владимира Путина в Стамбул 8 января совместного заявления лидеров России и Турции. Выражено мнение о необходимости наращивания международных усилий в целях разрешения кризиса в Ливии мирными средствами, путем содействия налаживанию политического диалога между сторонами конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В нем отмечено, что рассмотрены также другие темы международной повестки дня, включая обстановку в Сирии и в регионе Персидского залива.

"Затронуты актуальные вопросы двусторонних отношений, прежде всего, сотрудничество в сфере ядерной энергетики. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие многопланового российско-египетского взаимодействия", - отмечают в Кремле.

"Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях", - говорится в сообщении.

8 января руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии.

"Мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года", - говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле.

В Ливии в настоящее время существует двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.

Признанное ООН правительство национального согласия Ливии приветствовало российско-турецкую инициативу.

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