Появился сценарий удара F-35 по «сбившему» украинский Boeing 737-800 «Тору»

Стрессовая ситуация, в которой оказался расчет зенитной ракетной системы (ЗРС) «Тор-М1», которая, вероятно, не была включена в иранскую объединенную систему противовоздушной обороны (ПВО), могла стать ключевым фактором, приведшим к возможному удару ЗРС по украинскому пассажирскому самолету Boeing 737-800, пишет The Drive.

Американское издание допускает, что расчет ЗРС, которая могла ликвидировать авиалайнер, в действительности ожидал появления американской боевой авиации, что спровоцировало «нервную ситуацию», и, как следствие, цепочку ошибочных действий, в результате которой и мог быть ошибочно сбит гражданский самолет. Согласно The Drive, уничтожение ЗРС со стороны США можно было бы реализовать двумя сценариями.

В первом случае могла бы использоваться запускаемая с истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon противорадиолокационная ракета AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM), которая бы поразила «Тор-М1» на скорости примерно 2 числа Маха. По второму и более вероятному способу, согласно изданию, ЗРС можно было бы уничтожить управляемой высокоточной бомбой GBU-39, сбрасываемой из внутреннего отсека истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

The Drive отмечает, что «Тор-М1» находился на наиболее вероятном пути следования американских ракет и истребителей, если бы последние использовались для атаки на военные объекты Тегерана, а радар самой ЗРС был «пылающим, как яркий фонарик в темной комнате, буквально сообщая враждебным силам о своем местонахождении и необходимости своего уничтожения».

Ранее в The Drive написали, что США посредством космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли фактически напрямую наблюдать предполагаемый удар «Тор-М1» по самолету Boeing 737-800.

Удар по авиабазе США в Ираке Иран нанес в ночь на среду, 8 января. Одной из версий крушения украинского лайнера Boeing 737-800, разбившегося спустя несколько часов после данного инцидента недалеко от тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни, считается попадание в самолет купленного Ираном у России «Тор-М1».