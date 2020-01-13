В Ираке настаивают на выводе американцев из страны

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди заявил госсекретарю США Майку Помпео о необходимости направить в Багдад делегацию Вашингтона для разработки механизма вывода американских войск из арабской республики, передаёт агентство Associated Press.

В сообщении, распространённом канцелярией иракского премьера по итогам состоявшегося телефонного разговора между Махди и Помпео указывается, что официальный Багдад выразил свою позицию в отношении последних процессов на Ближнем Востоке.

Согласно ей, Ирак «отвергает все нарушения своего суверенитета, включая нападения иранских войск на американские базы и нарушения Соединёнными Штатами воздушного пространства Ирака в результате авиаудара, которым был убит иранский генерал».

Ранее, в день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, премьер Ирака Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в арабской республике.