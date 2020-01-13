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Шойгу об обороноспособности страны

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Источник изображения: vpk-news.ru

На прошедшем селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу назвал ряд основных направлений деятельности Вооруженных сил в 2020 году.

По его словам, в сфере материально-технического обеспечения требуется ввести в эксплуатацию около 4 тыс единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1,7 тыс единиц современного ракетно-артиллерийского вооружения, а также провести порядка 280 тыс технических обслуживании и ремонтов.

В войска будут поставлены свыше 6 млн тонн материальных средств, уточнил Шойгу.

«Кроме того, будет продолжено строительство арсеналов комплексного хранения ракет и боеприпасов, а также производственно-логистических и топливозаправочных комплексов», - отметил министр.

На реализацию гособоронзаказа в этом году предусмотрено около 1,5 трлн рублей.

«Почти 68% средств пойдёт на серийные закупки новейших образцов.19,4% бюджетных ассигнований направим на модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание техники. Её исправность будет поддерживаться на уровне 95%», - констатировал он.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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