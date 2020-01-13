Milli gazete (Турция): оказывается, хорошо, что США не продали нам «Пэтриоты»

Автор придерживается мнения, что в дипломатии действия важнее слов. Именно поэтому он заставляет задуматься, почему иранские ракеты, выпущенные по базам США, не были сбиты системой «Пэтриот»? Любопытно и то, что после накала страстей Трамп резко сменил риторику в отношении Тегерана. Неужели США и Иран действуют сообща?

Все шло к тому, что опосредованные войны, которые ведутся в нашем регионе, выльются в мировую войну, как вдруг подули ветры мира. В таком случае разразившиеся ветры войны были ненастоящими? Если да, то можно ли верить в мир, которым повеяло сейчас?

В результате того, что произошло между США и Ираном в последние дни, сначала возникла высокая напряженность, но вскоре от нее не осталось и следа. Более того, слова Трампа в одном из его последних заявлений о готовности сесть за стол переговоров с Ираном без предварительных условий волей-неволей напоминают выражение "впадать из одной крайности в другую".

Конечно, тот факт, что ожидания возникновения серьезного конфликта, которые достигли пика, сменились столь миролюбивыми настроениями, не может не радовать. Но все равно так или иначе недоумеваешь: что означали вчерашние заявления, что произошло сегодня? Словом, теперь будет особенно трудно поверить в то, что говорится. Ведь в международных отношениях нужно обращать внимание больше на результаты действий, чем на слова. А угрозы Трампа в адрес Ирана и угрозы иранского руководства в адрес США могут подразумевать не столько взаимные вызовы, сколько сигналы, ориентированные на общественное мнение в своих странах.

Какое из озвучиваемых заявлений верно, какое - ложно, в какой степени они отражают действительность, неясно. И, похоже, мы так и не узнаем это. Вместе с тем хочу остановиться на еще одном важном моменте. Мы много лет хотели приобрести у США зенитные ракетные комплексы "Пэтриот" (Patriot). Но США отказывались продать нам эти системы.

В связи с этим мы решили удовлетворить свою потребность в системах противовоздушной обороны за счет ракетных систем С-400, которые закупили у России. Это вызвало напряженность в наших отношениях с США, даже привело к введению санкций. Иными словами, США не продали нам ракетные системы "Пэтриот" и при этом резко отреагировали на то, что мы купили системы противовоздушной обороны у России. У такой позиции не было очевидного логического объяснения. Это было самое что ни на есть ковбойство со стороны США.

Те дни остались позади, но, когда Иран совершил ракетную атаку на две американские базы в Ираке, американские системы "Пэтриот" даже не сработали, а если и сработали, то не смогли обезвредить ни одной иранской ракеты. Над этим следует серьезно поразмыслить. Если ракетные системы "Пэтриот" не помогают защитить даже собственные базы американцев, в таком случае хорошо, что нам их не продали!

Таким образом, учитывая, что США начали разбой в Ираке, Иран запустил ракеты по базам США, но ни одна из них не нанесла серьезных повреждений, а если нанесла, то обе стороны скрыли этот факт. Следует подумать над вопросом о том, насколько убедительны заявления в духе "давайте на этом прекратим". Так как мы точно знаем, что США нанесли удар по кортежу иранского генерала Касема Сулеймани (Qasem Soleimani) в Ираке, а Иран - по американским базам, о причиненном ущербе, думаю, вскоре тоже станет известно, а до этого момента вопросов будет все больше.

Конечно, будут предприниматься попытки разгадать, почему иранские ракеты, запущенные по американским базам в тот момент, когда напряженность достигла таких серьезных масштабов, трансформировали состояние войны в атмосферу мира. Возможно, между двумя странами была достигнута определенная договоренность, и война вдруг исчезла с повестки дня? Или насколько отражают действительность озвучиваемые заявления? Ведь в дипломатии действия важнее слов.

Абдюлькадир Озкан (Abdülkadir Özkan)