Опытный образец Ил-96-400М передали в цех окончательной сборки

Первый летный опытный образец модернизированного пассажирского лайнера Ил-96-400М передали в цех окончательной сборки, его планируется изготовить к концу 2020 года. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«В настоящее время завершена стыковка фюзеляжа и консолей крыла. На следующем этапе предстоит монтаж систем управления воздушным судном и установка интерьера», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

По словам главы дивизиона транспортной авиации ОАК, гендиректора ПАО «Ил» Юрия Грудинина, затем самолет передадут для наземных и летных испытаний.

Он напомнил, что первый полет Ил-96-400М намечен на 2021 год.

Ил-96 — советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолет для авиалиний средней и большой протяженности. Рассчитан на 300–435 пассажиров и дальность полета 9 тыс. км. Особенностями салона являются комфортное расположение пассажиров согласно всем международным требованиям и современные решения в интерьере. В эконом- и бизнес-классах появятся новые кресла, детские люльки и места для пассажиров с ограниченными возможностями.

13 августа Воронежское авиастроительное объединение заявило, что планирует завершить строительство опытного образца Ил-96-400М в 2019 году. Сборка элементов самолета началась в ноябре 2018 года.