Самолет британских ВВС провел разведывательный полет у границ России

Стратегический разведывательный самолет британских Королевских военно-воздушных сил RC-135W 10 января провел длительный полет неподалеку от Калининградской области. Сообщение об этом в пятницу было опубликовано в Twitter ресурса Plane Radar.

Самолет взлетел с авиабазы Милденхолл и провел полет над территорией Польши на расстоянии 35–40 км от границы с Калининградской областью.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, вблизи Калининградской области также был зафиксирован шведский разведывательный самолет Gulfstream 4. Он провел полет вдоль морской границы над международными водами Балтийского моря.

Ранее 23 декабря командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов заявил, что интенсивность полетов у российских границ самолетов-разведчиков НАТО выросла более чем на треть, а боевых самолетов — вдвое в 2019 году.