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Деловая газета "Взгляд"

Москва не поверила заверениям Токио насчет ПРО Aegis Ashore

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Объект ПРО Aegis Ashore
Объект ПРО Aegis Ashore.
Источник изображения: Фото: Adel Al-Haddad / Reuters

Япония не убедила Россию, что новые комплексы ПРО Aegis Ashore планируется установить только для обороны страны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Мы услышали прежнюю позицию японской стороны, и эта позиция нас не убеждает. Не считаем, что появление этих комплексов будет служить исключительно задаче по защите Японии от гипотетических ударов со стороны КНДР", – сказал Рябков после встречи с японским коллегой Такэо Мори, передает ТАСС.

Москва видит в этих системах потенциал, который может негативным образом повлиять на российский арсенал стратегического сдерживания, уточнил дипломат.

Напомним, в 2017 году Япония приняла решение разместить на своей территории два американских наземных комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, которые должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Москва отреагировала на это решение негативно, однако власти Японии уверяют, что угрозы для России нет.

В декабре 2019 года глава МИД России Сергей Лавров проводил по этой теме переговоры с японским коллегой Тосимицу Мотэги.


Алексей Дегтярев

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