Москва не поверила заверениям Токио насчет ПРО Aegis Ashore

Япония не убедила Россию, что новые комплексы ПРО Aegis Ashore планируется установить только для обороны страны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Мы услышали прежнюю позицию японской стороны, и эта позиция нас не убеждает. Не считаем, что появление этих комплексов будет служить исключительно задаче по защите Японии от гипотетических ударов со стороны КНДР", – сказал Рябков после встречи с японским коллегой Такэо Мори, передает ТАСС.

Москва видит в этих системах потенциал, который может негативным образом повлиять на российский арсенал стратегического сдерживания, уточнил дипломат.

Напомним, в 2017 году Япония приняла решение разместить на своей территории два американских наземных комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, которые должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Москва отреагировала на это решение негативно, однако власти Японии уверяют, что угрозы для России нет.

В декабре 2019 года глава МИД России Сергей Лавров проводил по этой теме переговоры с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

Алексей Дегтярев