Генерал Клягин рассказал о ЧП на испытаниях Ту-128 и Ту-22М3

Бывший председатель Научно-технического комитета ВВС Советского Союза генерал-майор Анатолий Клягин рассказал о малоизвестных эпизодах создания самолетов четвертого поколения, а также о подвигах летчиков-испытателей.

70-е годы прошлого столетия, по мнению генерала, были "золотым веком" авиации СССР: новые самолеты и вертолеты создавались в массовом порядке.

- В сутки выполнялось больше 100 испытательных полетов по разным программам и на разных самолетах. И квалификация летчиков-испытателей была замечательная, - рассказал журналу "Армейский стандарт" Анатолий Клягин.

И тем не менее полеты не обходились без ЧП. К примеру, при испытании истребителя МиГ-25П погибло четыре летчика. Лишь случайность позволила выявить причину катастроф и сделать перехватчик по настоящему грозным военным самолетом. Тяжело давались летные испытания дальнему двухместному перехватчику Ту-128С4. Переделанный из фронтового бомбардировщика истребитель мог нести на борту мощный радар и ракеты класса "воздух-воздух". Во время одного из испытательных полетов самолет сорвался в штопор.

"Летчик Юрий Рогачев был ведущим на испытаниях Ту-128. Он штопорил с 11 тысяч метров до 1500 метров, все передавал голосом в эфир, поскольку не было тогда средств объективного контроля, спасаемых при катастрофе. Надо было зафиксировать, что летчик делал, как выводил из штопора", - вспоминает Анатолий Сергеевич.

В самый последний момент летчику-испытателю удалось прекратить падение и посадить машину. Однако при разборе полетов на экипаж обрушилась волна обвинений в срыве испытаний. Положение спас генеральный конструктор Андрей Туполев, который, выслушав все критические замечания, нецензурно выругался и приказал вернуть прежнюю форму крыла.

"За недобор скорости я отвечу перед правительством. Летчиков представить к наградам. Все вернули назад, закончили испытания. И это правильное было решение: если самолет был сделан как бомбардировщик, нельзя сэкономить и из него сделать истребитель", - вспоминает Клягин.

Другой случай произошел на испытаниях Ту-22М3 с опытными двигателями НК-25. Бригада решила не снимать отработавшие ресурс двигатели для осмотра и ремонта, а перегнать самолет в подмосковный Жуковский и там выполнить эту работу. Перегон самолета поручили военному экипажу под командованием летчика-испытателя Валентина Иванова. 7 февраля 1972 года самолет взлетел, но при наборе высоты загорелся левый двигатель. Пилотам приказали катапультироваться, но командир решил садиться на горящем бомбардировщике, чтобы конструкторы смогли выявить причину возникновения пожара. Во время захода на посадку отвалилась кормовая стрелковая установка, но самолет удалось посадить. Летчики-испытатели и штурман были награждены орденами Красного Знамени, стрелок-радист - орденом Красной Звезды.

Николай Грищенко