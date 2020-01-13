Следить за США: Россия будет контролировать развертывание ракет

Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание РСМД США
Российские военные будут следить за тем, как США развертывают свои ракеты средней и меньшей дальности в соответствии с распоряжением министра обороны России Сергея Шойгу. Договор о ликвидации РСМД между Москвой и Вашингтоном перестал действовать 2 августа. Россия предлагала США присоединиться к мораторию на такое оружие, но не получила отклика.
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил военным отслеживать развертывание американской стороной ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Открывая селекторное совещание, на котором обсуждаются основные направления деятельности Минобороны в 2020 году, глава ведомства подчеркнул, что необходимо провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и рассмотреть меры по совершенствованию вооруженных сил. По его словам, результаты этой работы будут учитываться при подготовке плана обороны государства на 2021-2025 годы.
"В декабре на расширенном заседании коллегии Министерства обороны мы подвели итоги деятельности вооруженных сил в 2019 году. Верховный главнокомандующий высоко оценил качественные изменения в развитии армии и флота и определил ключевые задачи на предстоящий период", - отметил министр.
Он назвал необходимым проводить поступательное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на комплексы "Авангард" и "Ярс", а морских ядерных сил - на новейшие стратегические субмарины класса «Борей-А».
Несколькими днями ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России сообщало, что, согласно плану, РВСН будут на 100% оснащены современными ракетными комплексами к 2024 году. Таким образом, в составе этих войск совсем не останется ракетных комплексов советского производства. Как уточняет агентство, в минувшем году доля современных ракетных комплексов составляла 76%.
В конце 2019 года заместитель министра обороны Алексей Криворучко в интервью газете Вооруженных сил РФ «Красная звезда» сообщил, что в России началось серийное производство ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» и перевооружение на него Домбаровского соединения РВСН.
Что касается отношений с США, министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце декабря прошлого года заявил об отсутствии у России стремления к конфронтации с Соединенными Штатами.
Вместе с тем он подчеркнул, что российская сторона реалистично относится к перспективам диалога с Вашингтоном на фоне непростой внутриполитической обстановки в США и приближающихся президентских выборов.
По словам Лаврова, Россия готова реализовывать свои предложения, призванные наладить взаимодействие между странами. Среди них - запуск деятельности Делового консультативного и Экспертного советов, обмен письмами с гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, совместное заявление о недопустимости ядерной войны, продление договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), мораторий на развертывание РСМД и иные шаги по укреплению стратегической стабильности.
Глава МИД РФ уточнил, что судить о настрое Вашингтона Москва будет только по делам.
Договор о ликвидации РСМД (ДРСМД) перестал действовать 2 августа - после того, как Москва и Вашингтон не смогли уладить взаимные претензии. Соединенные Штаты обвинили Россию в нарушении соглашения из-за крылатой ракеты 9М729: дальность ее полета, по версии американской стороны, превышает разрешенную. Но РФ с этим не согласна.
В ответ Москва предъявила США свои претензии. Российская сторона выступила против американских систем противоракетной обороны (ПРО), которые Соединенные Штаты разместили в Румынии и теперь размещают в Польше. РФ предполагает, что на эти системы ПРО можно установить «Томагавки» с запрещенной дальностью действия. США также отвергли эти претензии РФ.
«Напомню, что мы, несмотря на разрушение США Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сделали очень важный политический жест. Президент [России Владимир] Путин сказал, что договор не существует более, но мы будем действовать зеркально: если США начнут разрабатывать соответствующие средства, мы оставляем за собой право поступить таким же образом. Если будут испытывать - и у нас такое право будет», - предупредил Сергей Лавров.
Лидия Мисник