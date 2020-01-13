Вашингтон хочет договариваться с Тегераном

Постпред США в ООН объявила о намерении Америки урегулировать кризис

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности письмо, в котором объяснила убийство иранского генерала Кассема Сулеймани правом Америки на самооборону. Об этом 9 января сообщило одно из ведущих мировых информационных агентств Reuters со ссылкой на текст документа.

Постпред указала, что разъяснение своих действий Вашингтон предоставил членам СБ в соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая предоставляет странам право на самооборону и обязывает их правительства немедленно информировать Совет о военных операциях, проводимых в обеспечение своей защиты.

«Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры в регионе, если это станет необходимым для защиты американских кадров и интересов», – говорится в документе.

Однако основным посылом Америки является заявление о том, что США «готовы без каких-либо предварительных условий начать серьезные переговоры с Ираном в целях предотвращения дальнейших угроз международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима».

Накануне на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что «вооруженные силы США сильнее, чем когда-либо раньше». «Наши ракеты большие, мощные, точные, смертельные и быстрые. Ведутся работы над множеством гиперзвуковых ракет», - подчеркнул глава Америки. Комментируя кризис вокруг Ирана, Трамп также заявил, что Вашингтон готов вести дело к миру со всеми, кто этого желает. «США готовы быть в мире со всеми, кто к этому стремится», - сказал президент и отметил, что если Тегеран изменит свое поведение на мировой арене, то сможет добиться процветания и «быть великой страной».

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, обращаясь к президенту США, заметил, что миром управляет не «прекрасное оружие», а люди. «Прекрасное вооружение не управляет миром, это делают люди», - написал в четверг в твиттере Зариф, которого цитируют иранские СМИ. «А люди в нашем регионе хотят, чтобы США ушли из него», - объявил министр.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением «Кудс», входящим в КСИР, Касем Сулеймани.

Министр обороны США Марк Эспер сообщил журналистам, что всего Иран использовал при ударах 16 ракет. 12 из них достигли целей, 11 попали по авиабазе Аль-Асад, одна - по базе в Эрбиле. При этом, объявил глава Пентагона, инфраструктуре баз были нанесены лишь «умеренные повреждения», пострадали вертолет, палатки, площадки для стоянок техники.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли проинформировал представителей СМИ, что потерь среди личного состава удалось избежать благодаря подготовленности к обороне и эффективности американской системы раннего предупреждения.

Бригадный генерал Абдолла Араги, который является заместителем командующего сухопутными войсками КСИР и возглавляет отдел безопасности Генштаба Вооружённых сил Ирана, в четверг заявил, что США ожидает еще большая месть. Иран «в ближайшем будущем еще более жестко отомстит врагу», цитирует генерала агентство Tasnim.

Постпред России при ООН Василий Небензя 9 января, в ходе заседания СБ ООН заявил, что Россия призывает к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива. «В результате всё нарастающей конфронтации регион — да и весь мир — оказался на грани конфликта, последствия которого непредсказуемы. Мы призываем к немедленной деэскалации», — объявил дипломат и подчеркнул, что «риск конфликта слишком велик, а цена слишком высока».

«Неурегулированность палестино-израильского конфликта, незаконное вторжение в Ирак, непрекращающееся насилие в Афганистане, убийство лидера Ливии и разрушение страны, попытка свержения законной власти в Сирии, внесудебная расправа над официальным лицом суверенной державы в третьей стране — вот только несколько примеров действий, оставивших раны на теле международной законности и правопорядка», - сказал Небендзя. Он также добавил, что «квинтэссенцией всех этих печальных тенденций стал выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, одобренного СБ ООН и имеющего ключевое значение для ядерного нераспространения».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»