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Деловая газета "Взгляд"

Эксперт оценил планы США по противодействию России и Китаю в Азии

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Источник изображения: Missile Defense AA

«США признают, что у них большие проблемы и пытаются наращивать военные силы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал сообщение Bloomberg о планах американских военных создать на островах к востоку от Филиппин и Тайваня специализированное подразделение для противодействия России и Китаю.

"Соеденинные Штаты показывают, что Ближний и Средний Восток они проиграли и теперь пытаются решать задачи по двум направлениям – тихоокеанскому и латиноамериканскому. Но на все это не хватит сил, потому что у США уже есть проблемы, раз они не смогли решить вопрос с Ираном", – сказал первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Он добавил, что на осуществление этих планов может уйти несколько лет. "Чтобы полноценно развернуть спецподразделение по запуску высокоточных ракет большой дальности, способных поражать наземные и морские цели, понадобится два-три года", – спрогнозировал эксперт.

Ранее стало известно о планах американских военных создать на островах к востоку от Филиппин и Тайваня специализированное подразделение для противодействия России и Китаю, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, у оперативной группы будет возможность запускать высокоточные ракеты большой дальности, способные поражать наземные и морские цели. В частности, речь может идти о гиперзвуковых ракетах. Кроме того, военные смогут осуществлять кибероперации.

Как заявил министр сухопутных войск США Райан Маккарти, этот шаг нацелен на то, чтобы частично нейтрализовать возможности России и Китая в регионе.


Наталья Макарова

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Иран
Китай
Россия
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