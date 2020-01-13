Сирийского "ракетного монстра" Golan-1000 перебросили в Алеппо

Штурмовая реактивная система залпового огня Golan-1000 после долгого перерыва замечена в одной из колонн элитной четвертой бронетанковой дивизии правительственной армии Сирии.

Сверхмощная РСЗО Golan-1000 засветилась во время переброски в Алеппо. pic.twitter.com/X5stsD4joG — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) January 10, 2020

Эта РСЗО перебрасывалась в Алеппо вместе с Т-72М1, имеющими дополнительную защиту.

Военные эксперты считают Golan-1000 одной из самых мощных в мире. Ее калибр составляет 500 мм, а масса боеприпасов - около полутоны. Первые данные о системе стали известны в начале 2018 года.

Сообщалось, что она создана на шасси учебной машины, служившей для подготовки механиков-водителей основных танков Т-72.

Боевое применение этой установки против террористов запрещенной в России террористической группировки "ИГ" продемонстрировало ее высокие ударные возможности. Тяжелые снаряды наносили противнику значительный урон, разрушая укрепления, которые не удавалось уничтожить с помощью обычной артиллерии.

Правда, по всей видимости, пока удалось изготовить только одну такую боевую машину.

В то же время у реактивных подразделений этого соединения имеются и менее мощные РСЗО - Golan 65 и Golan 250 на шасси легких автомобилей, а также более крупные Golan 300 и Golan 400, установленные на грузовиках.

Кроме того, ранее в боях применялись традиционные БМ-21 "Град" и привлекались самоходные огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

4th going to Aleppo (Shilka Adra,Golans,Golan 300,T72 Adra) pic.twitter.com/WuhcWuHxDu — ZOKA (@200_zoka) January 8, 2020

Алексей Моисеев