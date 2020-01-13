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ТАСС

Космический зонд Lucy впервые изучит спутник троянского астероида

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Космический зонд Lucy в представлении художника
Космический зонд Lucy в представлении художника.
Источник изображения: © NASA

Он может стать самым маленьким небесным телом, которое изучит космический аппарат

ТАСС, 10 января. Количество целей межпланетной станции NASA Lucy неожиданно увеличилось: теперь она изучит не семь, а сразу восемь астероидов. Дело в том, что недавно ученые обнаружили, что у астероида Эврибат - первая цель этой миссии - есть небольшой спутник. Об этом рассказала пресс-служба американского Юго-Западного исследовательского института (SwRI).

"Когда наша научная команда встречалась в ноябре, мой коллега Кит Нолл обратил внимание на подозрительно выглядящую точку рядом с астероидом. Я скачал новые фотографии и заметил, что точка никуда не исчезла, но сменила положение, как это делают спутники", - рассказал об открытии профессор Калифорнийского технологического института Майкл Браун.

Еще два столетия назад астрономы обнаружили, что некоторые астероиды могут двигаться по одной орбите с крупными мирами Солнечной системы, если они находятся вблизи особых точек впереди или позади них, где притяжение светила и планет уравновешивается. Огромное число подобных объектов - троянских астероидов - относительно давно астрономы открыли на орбитах Юпитера, Марса и Нептуна.

По текущим планам NASA, миссия Lucy должна начать изучать астероидную "свиту" Юпитера в 2027 году. Чтобы долететь до него, Lucy нужно будет примерно шесть лет. Попутно она будет изучать астероид 52246 Donaldjohanson, названный в честь первооткрывателя австралопитека Люси, предположительного связующего звена между родом Homo и древними гоминидами.

Миссия Lucy должна изучить семь малых небесных тел как в "лагере Ахиллеса" (группе астероидов, которая движется перед Юпитером), так и в "лагере троянцев", астероидах, которые идут после него. Браун отмечает, что эти планы в ближайшее время могут несколько поменяться из-за открытия небольшого спутника - диаметром в километр - у первой цели Lucy, 64-километрового астероида Эврибат.

Сейчас Браун и его коллеги получают новые фотографии этого небесного тела. Это нужно для того, чтобы уточнить орбиту и размеры миниатюрного спутника астероида. Кроме того, это важно для того чтобы оценить, будет ли он угрожать Lucy, а также для того, чтобы проработать планы по его изучению. Если все пройдет удачно, то пока безымянный спутник Эврибата станет самым маленьким небесным телом, детально изученным при помощи космического зонда.

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