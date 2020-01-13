Аэрофинишеры для авианосцев США испытали непрерывными посадками

Американская компания General Electric провела испытания электромеханического аэрофинишера AAG непрерывными посадками.

Во время испытаний, продолжавшихся два дня, аэрофинишер обеспечивал посадку одного палубного истребителя в среднем один раз в минуту. В испытаниях были задействованы пять истребителей F/A-18E/F Super Hornet, сообщает N+1.

При посадке на авианосец самолеты имеют высокую скорость, которую они не успеют полностью погасить на протяжении относительно короткой палубы корабля. Для штатной остановки самолетов на авианосцах используются специальные устройства — аэрофинишеры.

Палубная часть таких устройств представляет собой несколько тросов, натянутых над палубой и соединенных с барабанами. При посадке палубные самолеты зацепляются за один или несколько тросов с помощью гака. Аэрофинишеры должны быть очень надежными, чтобы обеспечивать надежную посадку самолетов в боевых условиях без ремонта или замены тросов.

Испытания аэрофинишера AAG, разработанного специально для американских авианосцев нового поколения типа «Джеральд Форд», проводились на аэродроме в Лейкхерсте в Нью-Джерси. Сами проверки состоялись еще в октябре прошлого года, однако о них General Atomics объявила только сейчас.

К настоящему времени в рамках испытания AAG обеспечил уже более пяти тысяч посадок палубных самолетов на наземном аэродроме и 747 посадок на палубу авианосца «Джеральд Форд».

В 2017 году Управление испытаний и оценки Пентагона объявило, что аэрофинишер AAG имеет низкую надежность. Военные при этом отметили, что посадочное устройство без серьезной доработки не сможет обеспечивать большое количество посадок самолетов в сутки в боевых условиях.

Электромеханический аэрофинишер AAG состоит из тросового устройства, гидротормозов, механического тормоза, электродвигателей-генераторов и конденсаторов. Последние необходимы для накопления энергии, вырабатываемой генераторами при торможении самолета и последующего ее использования. Электродвигатели AAG связаны с регулируемыми заслонками гидротормозов.

При торможении самолета система управления при помощи клапанов постоянно регулирует перетекание жидкости в гидротормозах. Благодаря этому обеспечивается равномерное торможение садящегося самолета вдоль всей траектории. Кроме того, управление динамикой позволяет заранее настраивать аэрофинишер на прием самолетов разной массы.

Частично работа AAG обеспечивается накопленной при торможении самолетов энергией.