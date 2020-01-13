Войти
WarSpot

Израиль осваивает лазерное оружие

356
0
0
Источник изображения: warspot.ru

ЦАХАЛ будет воевать лазерными лучами. Вчера, 9 января, Минобороны Израиля объявило о значительных успехах в создании лазерного оружия и планах его использования. В Минобороны Израиля указывают, что совместные усилия с Управлением оборонных исследований и разработок (DDR&D), а также инвестиции в перспективное вооружение окупились. В частности, разработчикам удалось создать лазеры достаточной мощности, способные преодолевать атмосферные помехи.

Демонстрация перспективных боевых лазеров Израиля

«Новая технология вызовет стратегическое изменение оборонного потенциала Израиля. В течение 2020 года мы проведём демонстрацию наших возможностей», — заявило Минобороны Израиля.

Израильские лазерные системы будут наземными и мобильными и войдут в единую систему ПРО Израиля в качестве перехватчиков нижнего уровня. В Минобороны Израиля указывают, что лазерные установки смогут перехватывать ракеты, беспилотники, артиллерийские мины и другие виды угроз, защищая как стационарные объекты, так и войска на марше. Кроме того, лазерными установками планируют оснастить авиацию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
10.10.2018
Допилились: «Альтаир» улетает из Казани в Екатеринбург
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
08.05.2013
Перспективы развития российских БПЛА
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
11.01.2013
В ожидании российского тяжелого ударного беспилотника
28.12.2012
Заместитель министра обороны России Юрий Борисов встретился с представителями СМИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.01 14:17
  • 10
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 13.01 14:12
  • 74
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 13.01 13:50
  • 3
Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой
  • 13.01 13:34
  • 23
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 13.01 13:26
  • 9
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 13:16
  • 8
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 13.01 13:10
  • 13
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 12:55
  • 1
Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков
  • 13.01 11:25
  • 1
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 13.01 11:06
  • 3
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 13.01 10:58
  • 19
Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО
  • 13.01 09:12
  • 2
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России
  • 13.01 08:19
  • 43
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 13.01 07:54
  • 3
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
  • 13.01 07:38
  • 3
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М