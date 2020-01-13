Израиль осваивает лазерное оружие

ЦАХАЛ будет воевать лазерными лучами. Вчера, 9 января, Минобороны Израиля объявило о значительных успехах в создании лазерного оружия и планах его использования. В Минобороны Израиля указывают, что совместные усилия с Управлением оборонных исследований и разработок (DDR&D), а также инвестиции в перспективное вооружение окупились. В частности, разработчикам удалось создать лазеры достаточной мощности, способные преодолевать атмосферные помехи.

Демонстрация перспективных боевых лазеров Израиля

«Новая технология вызовет стратегическое изменение оборонного потенциала Израиля. В течение 2020 года мы проведём демонстрацию наших возможностей», — заявило Минобороны Израиля.

Израильские лазерные системы будут наземными и мобильными и войдут в единую систему ПРО Израиля в качестве перехватчиков нижнего уровня. В Минобороны Израиля указывают, что лазерные установки смогут перехватывать ракеты, беспилотники, артиллерийские мины и другие виды угроз, защищая как стационарные объекты, так и войска на марше. Кроме того, лазерными установками планируют оснастить авиацию.