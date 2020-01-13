Сообщается о ракетном ударе ВВС Израиля по району сирийского Абу-Кемаля

Источник изображения: Фейсбук/ВВС Израиля

Из Сирии приходят сообщения о том, что в районе иракской границы был нанесён ракетный удар. Ракеты взорвались близ сирийского города Абу-Кемаль. Информация появились на ресурсе, который принадлежит организации, называющей себя «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR).

В материале SOHR заявлено том, что удар был нацелен на представителей шиитских вооружённых формирований. Речь идёт об «Аль-Хашд аш-Шааби». Это шиитское ополчение, которое участвовало в боях против боевиков так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ).

Ливанский телеканал «Аль-Маядин» подтверждает данные о ракетной атаке. При этом ливанское СМИ сообщает о том, что ракетная атака была осуществлена ВВС Израиля.

Из материала:

Израильские ВВС нанесли удар по району Абу-Кемаля. Уничтожен грузовик, который пересекал иракско-сирийскую границу.

В материале говорится, что грузовик мог перевозить оружие. В сообщениях SOHR добавляется, что атаке подверглись якобы и склады с оружием и боеприпасами у границы с Ираком. Дополнительно заявлено о наличии жертв. Если верить SOHR, то в результате удара погибли не менее 8 человек – граждане Ирака.

В информационных сводках ближневосточных ресурсов говорится о том, что израильские самолёты «препятствовали вооружению «Хизбаллы», которое осуществляется, в том числе, через территорию Ирака».

В Израиле ракетный удар по территории Сирии не комментируют.