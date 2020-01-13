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Российская газета

Шойгу: Две трети Гособоронзаказа пойдет на закупки нового вооружения

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Источник изображения: Наталья Горшкова / РИА Новости

Около 68 процентов средств Гособоронзаказа-2020 пойдут на закупки новейших образцов вооружения и военной техники. Об этом в пятницу на селекторном совещании военного ведомства рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Он уточнил, что данный показатель из года в год находится примерно на одном уровне​​​. Так, в минувшем году 68 процентов из выделенных на оборону 1,5 трлн рублей пошли на закупки нового оружия. "Будем продолжать повышать боеспособность, в том числе посредством поставок современных видов вооружения. На реализацию Гособоронзаказа в этом году предусмотрено около 1,5 трлн рублей. Почти 68 процентов из этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов военной техники и вооружения", - пояснил Шойгу.

По данным военных, до конца 2020 года в войска поступят около 4 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1,7 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения. В то же время в течение года предстоит провести порядка 280 тыс. технических обслуживаний и ремонтов. Планируется поставить военным более 6 млн тонн материальных средств.

19,4 процента бюджетных ассигнований будут направлены на модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание боевой техники. Количество исправной техники в парке, по словам Сергея Шойгу, необходимо поддерживать на уровне 95 процентов.

Уровень оснащенности Вооруженных сил современным оружием, на который предстоит выйти, определен в 70 процентов. "К концу 2020 года уровень оснащенности войск современным вооружением должен быть доведен до 70 процентов и стабильно поддерживаться на этом уровне в дальнейшем. Следует разрабатывать и внедрять в программы боевой учебы новые, более эффективные способы применения войск", - подчеркнул Сергей Шойгу.

Еще одним важным направлением работы военного ведомства министр назвал создание необходимой инфраструктуры, включая жилье, а также совершенствование системы социальных гарантий военнослужащих. "В этом году планируется ввести в эксплуатацию 3200 зданий и сооружений. По-прежнему в числе наших приоритетов - выполнение обязательств по обеспечению военнослужащих жильем, прежде всего за счет развития накопительной ипотечной системы и субсидий - объем жилищных субсидий в 2020 году составит 37 млрд рублей. Кроме того, будем и дальше улучшать качество и расширять спектр медицинских услуг, предоставляемых личному составу и гражданскому персоналу", - отметил глава Минобороны России.


Иван Петров

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