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Известия.ru

Шойгу поручил военным отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами

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Источник изображения: Фото: REUTERS/U.S. Dept of Defense/Scott Howe

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в пятницу, 10 января, сообщает ТАСС.

«Требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию вооруженных сил. Результаты этой работы будут учтены при подготовке плана обороны страны на 2021–2025 годы», ― заявил глава Минобороны на открытии селекторного совещания, на котором обсуждаются основные направления деятельности ведомства в 2020 году.

Кроме того, Шойгу указал на необходимость в отслеживании развертывания Соединенными Штатами РСМД, а также в проведении поступательного перевооружения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на комплексы «Авангард» и «Ярс».

Ранее 22 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о том, что США могут разместить РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе вблизи границ России.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. Несмотря на это, США не поменяли своего решения, и ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Авангард РК
РС-24 Ярс
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2020-й год
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