Армия России получит около 4 тыс. единиц новой техники в 2020 году

В Вооруженных силах (ВС) России до конца 2020 года введут в строй около 4 тыс. единиц новой автомобильной и бронетанковой техники. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил в пятницу, 10 января, открывая селекторное совещание.

«В сфере материально-технического обеспечения требуется ввести в эксплуатацию около 4 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1,7 тыс. единиц современного ракетно-артиллерийского вооружения», — цитирует министра телеканал «Звезда».

По словам главы военного ведомства, будет продолжено строительство арсеналов комплексного хранения ракет и боеприпасов, а также производственно-логистических и топливозаправочных комплексов.

Вместе с Русским географическим обществом (РГО) и поисковыми организациями в текущем году будут проведены 11 экспедиций, направленных на поиск останков погибших защитников Отечества, добавил он. Министр отметил, что большое внимание уделят экологической очистке территорий, в том числе в Арктике.

Также Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает «Федеральное агентство новостей». По его словам, результаты этой работы будут учтены при подготовке плана обороны страны на 2021–2025 годы.