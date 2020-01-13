Шойгу заявил о налаживании мирной жизни в Сирии

Мирная жизнь в Сирии налаживается, во многом благодаря действиям российской группировки войск, сообщил в пятницу, 10 января, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

Шойгу напомнил, что российский президент Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск 7 января. В командном пункте ВС РФ у него состоялись переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом.

«В ходе переговоров было отмечено, что мирная жизнь в стране постепенно налаживается. Во многом этому способствовали действия нашей группировки войск. Президент поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом», — приводит слова Шойгу «РИА Новости».

Глава военного ведомства также поблагодарил всех, кто в праздничные дни находился на боевом дежурстве.

Во вторник в ходе встречи российского и сирийского лидеров Асад выразил признательность России за поддержку в борьбе с терроризмом и в восстановлении мира в Сирии. После этого во время прогулки по городу президенты посетили христианский храм и мечеть Омейядов.

Конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В 2015 году армия России по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В настоящее время в ряде провинций Сирии продолжаются зачистки от террористов.

24 декабря свою озабоченность ситуацией на северо-западе Сирии выразил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что глубоко обеспокоен военной эскалацией, и призвал к немедленному прекращению военных действий.

По данным ООН, прошедшая военная эскалация привела к десяткам жертв среди гражданского населения и перемещению по меньшей мере 80 тыс. гражданских лиц, в том числе 30 тыс. только за последнюю неделю.