Войти
Военно-промышленный курьер

Африка предпочитает российские танки

290
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Алжир продолжают прибывать новые основные боевые танки Т-90СА. На одной из автомагистралей страны на днях заметили колонну тягачей с тралами, на которых находились боевые машины российского производства.

Предыдущая поставка состоялась в ноябре минувшего года. В настоящее время вооруженные силы данного государства обладают вторым по численности после Индии парком Т-90С (около 500 единиц).

Первые «девяностые» в северной части Африки появились еще во второй половине нулевых. Поскольку им предстояло действовать в условиях жаркого климата, разработчики предусмотрели монтаж мощных кондиционеров. Также, по некоторым данным, была доработана система управления огнем.

В 2016 году стали поставляться танки, оборудованные комплексами оптико-электронного подавления «Штора-1». Они нейтрализуют противотанковые управляемые ракеты различных типов, другое высокоточное оружие, а также препятствуют нормальной работе танковых лазерных прицелов-дальномеров.

РГ отмечает, что Т-90СА сейчас составляют основу бронетанковых частей сухопутных войск армии Алжира. Также на вооружении имеются модернизированные с помощью России Т-72М1. Они получили новейшие прицелы «Сосна-У» и закрытые пулеметные установки. В то же время продолжается эксплуатация в механизированных соединениях и старых Т-55АМВ, оборудованных динамической защитой «Контакт» и системами управления огнем «Волна». В 2019 году сообщалось о работах по восстановлению Т-62.

Как неоднократно отмечалось, алжирские военные любят российские танки за их надежность, простоту, надежную бронезащиту, хорошую маневренность и высокую огневую мощь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Индия
Россия
Продукция
Т-62
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Похожие новости
13.01.2020
Новая партия Т-90СА: за что в Алжире любят российские танки
02.05.2019
Свои на восточном базаре
31.07.2013
Как из Т-90 делали «дешевку», или О подаче фактов
08.07.2010
Чего боятся танки
18.09.2008
Свыше 250 образцов представит РФ на выставке вооружений в ЮАР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.01 14:17
  • 10
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 13.01 14:12
  • 74
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 13.01 13:50
  • 3
Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой
  • 13.01 13:34
  • 23
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 13.01 13:26
  • 9
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 13:16
  • 8
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 13.01 13:10
  • 13
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 12:55
  • 1
Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков
  • 13.01 11:25
  • 1
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 13.01 11:06
  • 3
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 13.01 10:58
  • 19
Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО
  • 13.01 09:12
  • 2
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России
  • 13.01 08:19
  • 43
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 13.01 07:54
  • 3
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
  • 13.01 07:38
  • 3
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М