Не платят защитникам: Трампу не нравится поведение Европы

Трамп объявил США «защитником» Европы от России

США - защитник Европы от России, но при этом Вашингтон получает мало средств от европейских стран, заявил американский лидер Дональд Трамп. По его мнению, Европа невзлюбила его за то, что он требует от нее увеличения расходов на оборону. Американский лидер и правда довольно часто поднимает эту тему, настаивая на повышении военных трат стран - членов НАТО.

Президент США Дональд Трамп назвал США «защитником" Европы от России. При этом он посетовал, что американские власти получают мало средств от европейских стран за такую услугу.

"НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры (расходов стран НАТО) снижаются многие годы, последние 15-18 лет… Я пошел к ним и сказал: "Ребята, вы должны заплатить. Вы - неплательщики!" - заявил Трамп во время своего выступления на предвыборном митинге в Огайо.

Президент США уверен, что за это европейские страны «невзлюбили" его, в отличие от его предшественника Барака Обамы, который не выдвигал таких требований.

"Им больше нравится Обама, который лишь говорил: "Спасибо, что собрались, мы это очень ценим. Я возвращаюсь в Вашингтон. Пока", - сказал глава государства.

В США уже в этом году 3 ноября пройдут президентские выборы. По мере их приближения республиканец Трамп активно критикует своего предшественника-демократа по разным поводам.

Для американского президента довольно актуальна тема расходов НАТО на оборону: он часто предъявляет союзникам обвинения в том, что они выделяют недостаточные суммы. Хотя решение увеличить эти траты до 2% от ВВП было принято еще на саммите НАТО в 2014 году, когда у власти как раз был Обама. Тогда же США утвердили программу помощи своим европейским союзникам, чтобы сдерживать "российскую агрессию».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что суммарные оборонные расходы стран альянса в 2020 году увеличатся на $130 млрд, а в 2024-м - на $400 млрд.

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Сотрудник администрации «высокого ранга», слова которого приводило агентство ТАСС, призвал военно-политический блок увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Он обратил внимание, что в 2016 году такие траты осуществляли только четыре члена НАТО, а в настоящее время до 2% должны были вырасти расходы девяти государств Североатлантического альянса.

Представитель администрации выразил надежду американского правительства на то, что к 2024 году такого показателя достигнут все входящие в альянс страны.

Вашингтон стремится сделать НАТО сильнее, к тому же президент США хочет, чтобы альянс был готов к угрозам и будущим вызовам, заключил сотрудник Белого дома.

Незадолго до этого выступления стало известно, что администрация американского лидера решила сократить свои расходы на финансирование НАТО, сообщал телеканал CNN. По информации журналистов, Белый дом планирует снизить долю поступлений в НАТО до 16% с нынешних 22%. Оставшиеся 6%, как ожидается, должны взять на себя остальные члены альянса.

Эти сведения подтвердил телеканалу представитель НАТО. Он заявил, что новая формула взносов «показывает приверженность членов к альянсу и к более справедливому распределению бремени».

Как отметил CNN, такой шаг Вашингтона можно считать символическим, потому что общие военные траты Соединенных Штатов несопоставимо больше по сравнению с общим бюджетом альянса в $2,5 млрд.

Столтенберг признал, что от участников альянса «крайне трудно получить политическую поддержку».

Генсек организации также высказывался по поводу разницы между военными расходами России и НАТО: ранее сообщалось, что военный бюджет альянса в 20 раз превышает российский. Он объяснял это уровнем жизни и ценами, а не низкой эффективностью альянса.

«Что касается цифр, то мы являемся эффективным альянсом, и у нас есть эффективные армии, но уровень затрат намного выше, что отражает просто более высокий жизненный стандарт», - пояснил Столтенберг.

Кристина Сизова