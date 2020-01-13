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ЦАМТО

Первый РПКСН "Князь Владимир" класса "Борей-А" передадут ВМФ до февраля

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АПЛ "Князь Владимир" проекта 995А "Борей-А"
АПЛ "Князь Владимир" проекта 995А "Борей-А".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 10 января. Первый ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) "Князь Владимир" класса "Борей-А" будет передана ВМФ России до конца января, акт приема-передачи подпишут в ближайшие недели.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

РПКСН "Князь Владимир" должны были передать ВМФ РФ еще в декабре 2019 года, однако по техническим причинам сдачу лодки перенесли.

"Акт приема-передачи первого РПКСН класса "Борей-А" "Князь Владимир" будет подписан в ближайшие недели. Очень надеюсь, что до конца января лодка будет передана флоту и на ней будет поднят Андреевский флаг", – сказал А.Рахманов.

Как напоминает агентство, сейчас на вооружении ВМФ РФ находятся три РПКСН класса "Борей": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах".

Отличительные тактико-технические характеристики лодок класса "Борей" и "Борей-А" не разглашаются.

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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
ОСК
Проекты
955 Борей
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