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ТАСС

Путин при посещении базы в Сирии назвал образцовыми действия российских войск

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Военная полиция РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Военная полиция РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Алаеддин

В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу поблагодарил всех, кто в праздничные дни находился на боевом дежурстве

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом во время поездки в Сирию, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Шойгу напомнил, что 7 января верховный главнокомандующий совершил поездку в Дамаск, где совместно с президентом Сирии посетил командный пункт российской группировки.

"В ходе переговоров было отмечено, что мирная жизнь в стране постепенно налаживается. Во многом этому способствовали действия нашей группировки войск. Президент поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом", - сказал министр.

Глава военного ведомства также поблагодарил всех, кто в праздничные дни находился на боевом дежурстве.

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