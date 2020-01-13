ИЭМЗ "Купол" готов стать поставщиком продукции для космодрома "Восточный"

ЦАМТО, 10 января. ИЭМЗ "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") готов предложить новой российской пусковой площадке целую линейку изделий гражданского назначения.

Презентация этой продукции состоялась 9 сентября в Москве в ходе рабочей встречи руководителя Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина с главой Удмуртии Александром Бречаловым и представителями оборонных предприятий Удмуртии, сообщает журнал "Национальная оборона".

С докладом о возможностях и потенциале Ижевского электромеханического завода выступил заместитель генерального директора предприятия Олег Кардаполов. Он рассказал о продукции, которая может представлять интерес для предприятий и объектов космической отрасли. В частности, в презентации речь шла о выпускаемой "Куполом" тепло- и климатотехнике, вентиляционном оборудовании, проекте производства твердотельных волновых гироскопов, системе очистки промышленных стоков, разработке ингибиторов коррозии, технологии изготовления комплексов быстровозводимых зданий. О.Кардаполов отметил, что ИЭМЗ всегда открыт для диалога с потенциальными потребителями и пригласил руководство космической отрасли посетить предприятие.

"Хочу особо отметить, что наше предприятие всегда открыто к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству, установлению долгосрочных партнерских отношений. Мы заинтересованы в расширении имеющихся и освоении новых компетенций в развитии направлений гражданской продукции, проведении глубокой и широкомасштабной диверсификации нашего основного производства. Я приглашаю вас посетить наше предприятие и ознакомиться с нашими производственно-технологическими возможностями и коллективом", – сказал он.

Дмитрий Рогозин, со своей стороны, предложил руководству республики подготовить перечень тем для дальнейшего включения в стратегически важный проект по развитию космодрома "Восточный".

"Мы договорились, что Удмуртия подготовит каталог продукции, которая будет применена на космодроме "Восточный". Мы это все оперативно рассмотрим и будем включать через наших проектантов в планы реализации", – отметил Дмитрий Рогозин.