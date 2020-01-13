Войти
ЦАМТО

ИЭМЗ "Купол" готов стать поставщиком продукции для космодрома "Восточный"

442
0
0
Логотип ОАО "ИЭМЗ "Купол"
Логотип ОАО "Ижевский электромеханический завод "Купол".
Источник изображения: http://www.kupol.ru/

ЦАМТО, 10 января. ИЭМЗ "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") готов предложить новой российской пусковой площадке целую линейку изделий гражданского назначения.

Презентация этой продукции состоялась 9 сентября в Москве в ходе рабочей встречи руководителя Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина с главой Удмуртии Александром Бречаловым и представителями оборонных предприятий Удмуртии, сообщает журнал "Национальная оборона".

С докладом о возможностях и потенциале Ижевского электромеханического завода выступил заместитель генерального директора предприятия Олег Кардаполов. Он рассказал о продукции, которая может представлять интерес для предприятий и объектов космической отрасли. В частности, в презентации речь шла о выпускаемой "Куполом" тепло- и климатотехнике, вентиляционном оборудовании, проекте производства твердотельных волновых гироскопов, системе очистки промышленных стоков, разработке ингибиторов коррозии, технологии изготовления комплексов быстровозводимых зданий. О.Кардаполов отметил, что ИЭМЗ всегда открыт для диалога с потенциальными потребителями и пригласил руководство космической отрасли посетить предприятие.

"Хочу особо отметить, что наше предприятие всегда открыто к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству, установлению долгосрочных партнерских отношений. Мы заинтересованы в расширении имеющихся и освоении новых компетенций в развитии направлений гражданской продукции, проведении глубокой и широкомасштабной диверсификации нашего основного производства. Я приглашаю вас посетить наше предприятие и ознакомиться с нашими производственно-технологическими возможностями и коллективом", – сказал он.

Дмитрий Рогозин, со своей стороны, предложил руководству республики подготовить перечень тем для дальнейшего включения в стратегически важный проект по развитию космодрома "Восточный".

"Мы договорились, что Удмуртия подготовит каталог продукции, которая будет применена на космодроме "Восточный". Мы это все оперативно рассмотрим и будем включать через наших проектантов в планы реализации", – отметил Дмитрий Рогозин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
27.02.2018
"Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
29.02.2016
Спецстрой перестанет строить аквапарки
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.01 14:17
  • 10
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 13.01 14:12
  • 74
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 13.01 13:50
  • 3
Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой
  • 13.01 13:34
  • 23
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 13.01 13:26
  • 9
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 13:16
  • 8
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 13.01 13:10
  • 13
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 12:55
  • 1
Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков
  • 13.01 11:25
  • 1
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 13.01 11:06
  • 3
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 13.01 10:58
  • 19
Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО
  • 13.01 09:12
  • 2
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России
  • 13.01 08:19
  • 43
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 13.01 07:54
  • 3
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
  • 13.01 07:38
  • 3
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М