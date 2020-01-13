Войти
ТАСС

Шойгу: оснащенность ВС России современным оружием должна поддерживаться на уровне 70%

539
0
+1
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

По словам министра, важно продолжить работу по повышению социальной защищенности и поддержанию достойного уровня жизни военнослужащих

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Уровень оснащенности Вооруженных сил РФ современным оружием в 70%, на который предстоит выйти до конца 2020 года, необходимо стабильно поддерживать в дальнейшем. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"К концу 2020 года уровень оснащенности войск современным вооружением должен быть доведен до 70% и стабильно поддерживаться на этом уровне в дальнейшем. Следует разрабатывать и внедрять в программы боевой учебы новые, более эффективные способы применения войск", - сказал Шойгу в пятницу, открывая селекторное заседание.

По словам министра, важно продолжить работу по повышению социальной защищенности и поддержанию достойного уровня жизни военнослужащих.

"Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности вооруженных сил, гарантированно обеспечить сдерживание агрессии против России и наших союзников", - сказал Шойгу.

Пополнение среди бронетанковой и автомобильной техники

Вооруженные силы России до конца года получат около 4 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1700 единиц современного ракетно-артиллерийского вооружения.

"Сегодня мы обсудим ряд основных направлений деятельности в 2020 году. В сфере материально-технического обеспечения требуется ввести в эксплуатацию около 4 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1700 единиц современного ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал Шойгу.

Также, по его словам, предстоит провести порядка 280 тыс. технических обслуживаний и ремонтов, поставить в войска свыше 6 млн тонн материальных средств.

"Продолжим строительство арсеналов комплексного хранения ракет и боеприпасов, а также производственно-логистических и топливозаправочных комплексов", - сказал министр.

Он отметил, что совместно с Русским географическим обществом и поисковыми организациями в 2020 году будут проведены 11 экспедиций по поиску останков погибших защитников Отечества. "Уделим большое внимание экологической очистке территорий, включая Арктику", - сказал Шойгу.

Говоря об инновационной деятельности, министр отметил, что будет расширен спектр научных исследований в технополисе "Эра", а также более эффективно использован потенциал Международного военно-технического форума "Армия" и Армейских международных игр, которые в 2020 году планируется провести одновременно.

Расходы на гособоронзаказ

По словам Шойгу, около 1,5 трлн рублей планируется выделить в 2020 году на гособоронзаказ.

"Продолжим повышать боеспособность вооруженных сил, в том числе посредством поставок современных видов вооружения. На реализацию гособоронзаказа в этом году предусмотрено около полутора триллионов рублей. Почти 68% средств пойдет на серийные закупки новейших образцов", - сказал он.

По его словам, 19,4% бюджетных ассигнований будут направлены на модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание техники. "Ее исправность будет поддерживаться на уровне 95%", - поставил задачу министр.

Еще одним важным направлением работы он назвал создание необходимой инфраструктуры, включая жилье, а также совершенствование системы социальных гарантий военнослужащих. "В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 3200 зданий и сооружений. Пo-прежнему в числе наших приоритетов - выполнение обязательств по обеспечению военнослужащих жильем, прежде всего за счет развития накопительной ипотечной системы и субсидий", - сказал Шойгу.

Он уточнил, что объем жилищных субсидий в 2020 году составит 37 млрд рублей.

"Будем и дальше улучшать качество и расширять спектр медицинских услуг, предоставляемых личному составу и гражданскому персоналу. Хотел бы подчеркнуть, что при проведении всех мероприятий требуется осуществлять жесткий контроль за расходованием бюджетных средств. Такого подхода должны придерживаться руководители всех уровней", - подчеркнул министр.

Учения Черноморского и Северного флотов

Участники военно-морских учений у берегов Крыма, за которыми в четверг наблюдал президент России Владимир Путин, выполнили все поставленные задачи, отметил глава Минобороны.

"Еще одним заметным событием стали вчерашние учения Черноморского и Северного флотов в Черном море. За их проведением с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" наблюдал верховный главнокомандующий <...> Поставленные задачи выполнены в полном объеме", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что на учениях было задействовано более 50 кораблей, катеров и судов, свыше 40 летательных аппаратов, а также подводная лодка.

"В ходе учений выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал", - напомнил министр.

Он также отметил, что Путин провел в Севастополе совещание по итогам научно-практической конференции "Российский Военно-морской флот в XXI веке". По словам главы военного ведомства, президент на совещании отметил, что в последние годы на развитие ВМФ были выделены значительные ресурсы и руководство страны и впредь будет делать все для оснащения флота по последнему слову техники и укрепления статуса России как одной из ведущих морских держав.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Кинжал БР
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
1164 Атлант
2020-й год
Арктика
АРМИ-20XX
Военные учения
ГЗЛА
Гособоронзаказ
Калибр КР
Медицина
СФ
Похожие новости
13.01.2020
Определены основные задачи Минобороны России на 2020 год
13.01.2020
Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.01 14:17
  • 10
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 13.01 14:12
  • 74
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 13.01 13:50
  • 3
Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой
  • 13.01 13:34
  • 23
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 13.01 13:26
  • 9
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 13:16
  • 8
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 13.01 13:10
  • 13
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 12:55
  • 1
Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков
  • 13.01 11:25
  • 1
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 13.01 11:06
  • 3
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 13.01 10:58
  • 19
Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО
  • 13.01 09:12
  • 2
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России
  • 13.01 08:19
  • 43
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 13.01 07:54
  • 3
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
  • 13.01 07:38
  • 3
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М