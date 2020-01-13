Источник изображения: Фейсбук/авиашоу в Чжухае

Китай намерен разработать боевой авиационный лазер для установки на самолеты. Как пишет NPlus1 со ссылкой на Space Daily, НОАК объявила два тендера на создание соответствующего оборудования и программного сопровождения.

По условиям первого тендера, объявленного НОАК, претенденты на победу должны разработать подвесной авиационный контейнер с боевым лазером. Второй тендер подразумевает создание программного обеспечения для управления этим устройством.

Как сообщает издание, новый боевой лазер должен не только защищать самолеты ВВС НОАК от ракет противника, но и сам поражать различные цели, включая авиацию и наземные (надводные) цели. Другие подробности о новой разработке не раскрываются.

Необходимо отметить, что Китай, наряду с другими странами, довольно интенсивно занимается разработкой боевого лазерного оружия на протяжении нескольких последних лет. В 2018 году на выставке в Чжухае была продемонстрирована самоходная лазерная боевая установка LW-30, предназначенная для защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов, легких самолетов и вертолетов.

Установленный на LW-30 лазер мощностью 30 киловатт способен поражать цели на дальности до 25 километров. Установка уже принята на вооружение Национально-освободительной армии Китая.

В прошлом году Центральное телевидение Китая показало новую разработку китайских инженеров - мобильную лазерную установку. Подробности о предназначении и мощности новой разработки не разглашаются, хотя Defence Blog, со ссылкой на местный источник сообщает, что система предназначена для мгновенного уничтожения целей вблизи береговой линии, а основными ее целями станут небольшие лодки и беспилотные летательные аппараты.