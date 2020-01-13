NYT узнала о недовольстве сотрудников Boeing лайнером 737 MAX еще до крушений

Сотрудники американской компании Boeing выражали сомнения касательно надежности некоторых систем самолетов 737 MAX еще до авиакатастрофы в Индонезии в 2018 году. Об этом 9 января сообщает газета The New York Times.

Журналисты издания ознакомились с документами, которые компания передала законодателям из комитета по транспорту и инфраструктуре палаты представителей конгресса США и Федеральному авиационному управлению (ФАУ) в декабре 2019 года. Отмечается, что сотрудники Boeing во внутрекорпоративной переписке говорили о том, что пытались скрыть от ФАУ недостатки 737 MAX.

«Меня всё еще не простил Бог за то, что я скрыл в прошлом году», ― приводит газета выдержку из сообщения одного из сотрудников, написанного в 2018 году. Друге работники Boeing отмечали, что не позволили бы своим семьям летать на самолетах, пилоты которых обучались на тренажерах для 737 MAX.

Кроме того, в 2017 году один из специалистов компании дал оценку Boeing 737 MAX, где подчеркнул, что «самолет спроектирован клоунами, которыми, в свою очередь, руководят обезьяны».

29 октября 2018 года авиалайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение во время вылета из Джакарты. Погибли 189 человек. В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян. После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing.

12 октября глава Boeing Деннис Меленберг был отправлен в отставку с поста председателя совета директоров. Позже свой пост покинул и генеральный директор отдела пассажирских самолетов Кевин Макаллистер. Указывалось, что перестановки связаны с крушением двух самолетов.

17 декабря Boeing сообщила о планах с января 2020 года приостановить производство самолетов 737 MAX. Решение было принято в связи с переносом сертификации самолета на следующий год.