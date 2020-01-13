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Деловая газета "Взгляд"

Стало известно о планах США создать спецподразделение в Азии

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Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020.
Источник изображения: © REUTERS / Jonathan Drake

Американские военные планируют создать на островах к востоку от Филиппин и Тайваня специализированное подразделение для противодействия России и Китаю, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, у оперативной группы будет возможность запускать высокоточные ракеты большой дальности, способные поражать наземные и морские цели. В частности, речь может идти о гиперзвуковых ракетах. Кроме того, военные смогут осуществлять кибероперации, передает ТАСС.

Как заявил министр сухопутных войск США Райан Маккарти, этот шаг нацелен на то, чтобы частично нейтрализовать возможности России и Китая в регионе.

Подразделение будет создано в сотрудничестве с Национальным управлением военно-космической разведки США, которое отвечает в том числе за разработку американских разведывательных спутников и управление ими.

В конце прошлого года США впервые на уровне высших военных руководителей признали "полезность" размещения ракет средней дальности в Азии – против Китая. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в связи с чем США идут на такого рода обострение, почему происходящее угрожает повторением Карибского кризиса и какое отношение все это имеет к России.


Алина Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Филиппины
Проекты
ГЗЛА
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