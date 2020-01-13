Стало известно о планах США создать спецподразделение в Азии

Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020.

Американские военные планируют создать на островах к востоку от Филиппин и Тайваня специализированное подразделение для противодействия России и Китаю, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, у оперативной группы будет возможность запускать высокоточные ракеты большой дальности, способные поражать наземные и морские цели. В частности, речь может идти о гиперзвуковых ракетах. Кроме того, военные смогут осуществлять кибероперации, передает ТАСС.

Как заявил министр сухопутных войск США Райан Маккарти, этот шаг нацелен на то, чтобы частично нейтрализовать возможности России и Китая в регионе.

Подразделение будет создано в сотрудничестве с Национальным управлением военно-космической разведки США, которое отвечает в том числе за разработку американских разведывательных спутников и управление ими.

В конце прошлого года США впервые на уровне высших военных руководителей признали "полезность" размещения ракет средней дальности в Азии – против Китая. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в связи с чем США идут на такого рода обострение, почему происходящее угрожает повторением Карибского кризиса и какое отношение все это имеет к России.

Алина Назарова