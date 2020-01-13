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Российская газета

В январе ВМФ передадут стратегическую подлодку нового проекта

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Источник изображения: rg.ru

Первая АПЛ проекта "Борей-А", стратегический ракетоносец "Князь Владимир" будет передана ВМФ России до конца января.

- Акт приема-передачи первой модернизированной стратегической атомной подлодки проекта "Борей-А" "Князь Владимир" будет подписан в ближайшие недели. Очень надеюсь, что до конца января корабль передадут Военно-морскому флоту и на нем будет поднят Андревский флаг, - рассказал РИА Новости руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

В ноябре ракетоносец успешно завершил программу государственных испытаний. Передать АПЛ флоту планировалось в 2019 году, но по техническим причинам церемонию перенесли.

"Князь Владимир" - первая подлодка, построенная по усовершенствованному проекту "Борей-А". Внешне корабль отличается от "Бореев" предыдущего поколения более плавными обводами корпуса и отсутствием "горба" ракетной палубы. Конструктивные различия проектов не разглашаются. Из открытых источников известно, что вооружение АПЛ осталось прежним: 16 пусковых установок баллистических ракет "Булава" и 6 торпедных аппаратов, способных стрелять торпедами, ракето-торпедами и крылатыми ракетами.

Модернизированная подлодка отличается сниженным уровнем физических полей, лучшей маневренностью, более совершенными системами связи, гидролокации и управления оружием. Улучшены живучесть корабля, и условия работы экипажа.

ВМФ России располагает тремя стратегическими подлодками типа "Борей": одна служит на Северном флоте, две - на Тихоокеанском. Помимо "Княза Владимира, по проекту "Борей-А" в Северодвинске строятся еще четыре АПЛ. Одна из них, "Князь Олег" готовится к спуску на воду и, по сообщениям СМИ, может приступить к боевому дежурству уже в 2020 году. 9 мая, в день 75-летия Победы запланирована закладка еще двух подводных крейсеров этого проекта.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Компании
ОСК
Проекты
2020-й год
955 Борей
СФ
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