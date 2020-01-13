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WarSpot

Новые водоплавающие

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Источник изображения: warspot.ru

Американские морпехи осваивают новую бронетехнику. Вчера, 9 января, YouTube-канал Ultimate Military Channel показал испытания бронетранспортёров-амфибий ACV (Amphibious Combat Vehicle).

Тестирование новых боевых машин проходило в конце декабря на военной базе Кэмп-Пендлтон (штат Калифорния). В ближайшее время амфибии ACV должны поступить на вооружение 3-го штурмового десантного батальона 1-й дивизии морской пехоты.

Испытания бронетранспортёров-амфибий ACV

Тендер на поставку новых амфибийных бронетранспортёров для Корпуса морской пехоты стартовал в США в 2015 году. Его финалистами стали Terrex 2 от SAIC и ACV BAE Systems, военное командование отдало предпочтение боевой машине от BAE. Плавающий бронетранспортёр ACV создан на базе итальянского БТР SuperAV, вмещает 3 членов экипажа и 13 десантников, его максимальная скорость составляет 120 км/ч по суше и 11 км/ч по воде. Запас хода машины — 500 км, мощность двигателя — 690 л.с., запас плавучести — 21%.

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Страны
Италия
США
Продукция
Terrex
Компании
BAE Systems
SAIC
Проекты
ACV БМ
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